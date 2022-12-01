ЦБ разрешил банкам полгода не раскрывать своих владельцев

Центробанк разрешил полгода не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию

Российские банки смогут до 1 июля 2023 года не раскрывать «чувствительную к санкционному риску» информацию. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Отмечается, что внимание акцентируется на сведениях, касающихся структуры собственности банков, их владельцев и бенефициаров, членов органов управления, а также информации о сделках. Однако с 1 января 2022 года российские банки должны снова раскрывать финансовую отчетность на регулярной основе.

Ранее сообщалось, что Центробанк предложил уступки так называемым «недружественным странам» при условии, если они ослабят санкции. Регулятор отмечает, что валютное регулирование в стране должно содействовать стимулированию перехода на расчеты в рублях и валютах «дружественных» государств.