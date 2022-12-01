Озвучена снижающая риск сердечно-сосудистых заболеваний диета

American Journal of Cardiology: названа снижающая риск сердечных болезней диета

Ученые из Медицинского центра Бет-Изрейел (BIDMC) назвали диету, снижающую риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Результаты исследования опубликованы в American Journal of Cardiology.

Всего специалисты наблюдали за 459 взрослыми в возрасте от 22 до 75 лет. Участников разделили на три группы: в первой в рационе был упор на большое количество фруктов и овощей, во второй также было много фруктов и овощей, но больше всего — цельных злаков, нежирных белков, орехов и обезжиренных молочных продуктов при одновременном снижении содержания жиров, насыщенных жиров, холестерина и сахара, третья группа была контрольной и питалась пищей с высоким содержанием общего жира, насыщенных жиров и холестерина.

Результаты показали, что диеты первой и второй группы снизили десятилетний риск развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний у испытуемых примерно на десять процентов в целом. У женщин из второй группы вероятность развития ССЗ была почти на 13 процентов меньше по сравнению с чуть более чем шестью процентами среди мужчин. Авторы отмечают, что полученная информация может быть полезна как для практикующих врачей, так и для властей.

В ноябре сотрудники Онкологического центра Гавайского университета выявили, что придерживание вегетарианской диеты, богатой здоровой растительной пищей, приводит к снижению риска колоректального рака у мужчин.