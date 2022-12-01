Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger

Госдеп: США продадут Финляндии ракеты для поражения самолетов и беспилотников

Госдепартамент США согласовал продажу Финляндии ракет для переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger на 380 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство по оборонному сотрудничеству.

Как уточнили в ведомстве, Госдеп одобрил возможную продажу правительству Финляндии портативных ракет FIM-92K Stinger. «Их тестирование и передачу сопутствующего оборудования на 380 миллионов долларов», — подчеркнули специалисты. Хельсинки просили у Вашингтона 350 ракет и пять полетных тестов.

FIM-92 Stinger предназначен для поражения низколетящих воздушных целей (самолетов, вертолетов, беспилотников). Максимальная дальность применения ракеты комплекса — восемь километров, высота — четыре километра.

Ранее пилот российского Ка-52 рассказал об уходе от американского FIM-92 Stinger. По его словам, российская «техника очень надежная, позволяет выйти из любой ситуации».