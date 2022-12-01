Торговец человеческими костями рассказал об особенностях работы

The Guardian: торговец человеческими костями из США рассказал о необычном подарке отца

Торговец человеческими костями из Нью-Йорка, США, рассказал о постоянных покупателях и особенностях работы. Он поделился историей о главном увлечении своей жизни с The Guardian.

22-летний Джон Ферри до 18 лет жил в Таиланде. Именно там он заинтересовался костями и черепами, после того как отец подарил ему скелет мыши. Необычный подарок не только не напугал на тот момент 13-летнего Ферри, но и помог ему найти увлечение, которое впоследствии переросло в работу. Став совершеннолетним, молодой человек переехал в Нью-Йорк и начал изучать промышленный дизайн. Несмотря на загруженность на учебе, он не забросил свое хобби и основал компанию JonsBones по скупке и продаже скелетов животных.

Однажды Ферри зашел в магазин антиквариата и необычных вещиц и увидел на одной из полок человеческий череп, который поразил его до глубины души. Ферри настолько заинтересовался, что решил познакомиться с владельцем лавочки, Майком Зоном. Мужчина объяснил посетителю, откуда взялся череп: оказалось, Зон получал кости от медицинских университетов и лабораторий.

После общения с владельцем магазина Джон решил расширить ассортимент JonsBones и начать торговать и человеческими костями тоже. Это сделало его бизнес еще более успешным и масштабным: он нанял восемь сотрудников и привлек полмиллиона подписчиков в соцсетях. Обычно Ферри получает заявки от желающих продать кости с прикрепленной к сообщению фотографией. Он проверяет каждый предмет на наличие дефектов, убеждается, что это кости, используемые для исследовательских целей, а затем решает, стоит ли их приобретать. При этом важно, чтобы владельцы не жили в Джорджии, Теннесси или Луизиане, где продажа человеческих останков ограничена законом.

Главные покупатели JonsBones — медицинские учебные заведения и организации, которые проводят поисково-спасательные операции. Вторым кости требуются для тренировки служебных собак. Средняя стоимость скелета составляет около 6,5 тысячи фунтов стерлингов (около 470 тысяч рублей), а тазовые кости можно приобрести за 69 фунтов стерлингов (5 тысяч рублей).

По словам Ферри, в будущем он планирует перестать заниматься торговлей и открыть музей с сувенирной лавкой для всех кто интересуется костями. В JonsBones уже появилась тестовая партия ювелирных украшений в виде черепов, которые будут представлены и среди сувенирной продукции. «Мы с коллегами делаем все возможное, чтобы сохранить попадающие к нам образцы для будущих поколений», — заключил Джон.

Ранее сообщалось, что житель Лондона нашел на дне реки бедренную кость человека, жившего до египетских пирамид. Археологи оценили рост обладателя кости в 170 сантиметров, но затруднился определить его пол.