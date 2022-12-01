В Индонезии захотели продать 100 островов на аукционе

The Guardian: в Индонезии собрались продать 100 островов на аукционе

В Индонезии решили продать на аукционе архипелаг из 100 необитаемых островов. Новость вызвала беспокойство экоактивистов, сообщил The Guardian.

Торги по продаже архипелага «Заповедник Види», расположенного в «Коралловом треугольнике», пройдут с 8 по 14 декабря в Нью-Йорке. Суммарную площадь островов в составе архипелага оценили примерно в 10 гектаров. Они находятся в 2,5 часах полета от аэропорта острова Бали.

Согласно индонезийским законам, иностранцы не имеют права на приобретение острова в стране, однако будущий собственник может выкупить долю в местной холдинговой компании. От тех, кто собрался принять участие в торгах, потребовали внести залог размером в 100 тысяч долларов для того, чтобы доказать серьезность своих намерений.

Защитники природы были встревожены новостью о продаже «Заповедника Види», так как он находится в охраняемой морской зоне. Возведение зданий на островах будет представлять угрозу для экосистем, которые отличаются богатым биоразнообразием. Они включают в себя тропические и мангровые леса, и коралловые рифы, которые населяют более 700 видов кораллов, а также значительное количество подводных растений и животных.

«Как можно гарантировать, что эти острова не будут использоваться для туристической деятельности? А как насчет доступа для местных жителей после того, как острова станут частной собственностью?», — заявил местный экоактивист Иван Софиаван.