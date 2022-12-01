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13:22, 1 декабря 2022Мир

Уплывших на Аляску россиян посадили в изолятор

Уплывших на Аляску россиян посадили в изолятор в Вашингтоне

Фото: Shutterstock

Двоих жителей Чукотки, незаконно приплывших на Аляску, отправили в Вашингтон и посадили в следственный изолятор в Центре иммиграционно-таможенной службы в городе Такома. Об этом сообщает Politico.

Их адвокат работает над тем, чтобы их освободили по условно-досрочному освобождению. По словам местных властей, с мужчинами обращаются гуманно.

6 октября стало известно о россиянах, приплывших на американский остров Святого Лаврентия в Беринговом проливе. Жители острова сообщили о двух неизвестных, прибывших на маленькой лодке. Сами мужчины утверждали, что таким способом намеревались убежать от частичной мобилизации.

Неназванный источник РИА Новости заявил, что мотивом для незаконного пересечения границы с США задержанными стала попытка избежать ответственности за незаконные действия. «Они поплыли на лодке намеренно. Убежали они не от призыва, а по другой причине — чтобы уйти от ответственности за определенные действия на территории России — решили скрыться», — заявил он.

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Виктория Кондратьева
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