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Раскрыты мотивы задержанных на Аляске россиян

РИА Новости: задержанные на Аляске россияне пытались сбежать от ответственности

Фото: Nigel Quinn / Globallookpress.com

Мотивом для незаконного пересечения границы с США задержанными на Аляске жителями Чукотки стала попытка избежать ответственности за незаконные действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Предполагалось, что двое россиян хотели с помощью побега обезопасить себя от частичной мобилизации, однако такая версия не оправдалась. «Они поплыли на лодке намеренно. Убежали они не от призыва, а по другой причине — чтобы уйти от ответственности за определенные действия на территории России — решили скрыться», — рассказал неназванный источник издания. Кроме того, отмечается, что беглецы не попадают под призывной возраст.

6 октября стало известно о россиянах, приплывших на американский остров Святого Лаврентия в Беринговом проливе. Жители острова сообщили о двух неизвестных, прибывших на маленькой лодке. Сами мужчины утверждали, что таким способом намеревались «убежать от военных».

Ранее было объявлено, что посольство России в США проведет телефонный разговор с задержанными. Уточнялось, что о произошедшем дипломаты узнали от отделения таможенно-пограничной службы Соединенных Штатов в Анкоридже.

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Варвара Кузьмина
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