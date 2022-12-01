Киркоров раскрыл необходимую для своих выступлений еду и собрался сесть на диету

Певец Филипп Киркоров заявил, что для его выступлений необходимы бутерброды и зефир

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров раскрыл необходимую для своих выступлений еду и собрался сесть на диету. Размышлениями на данную тему он поделился с изданием MK.RU.

Так, в интервью с журналистами артист рассказал, что в ближайшее время ему необходимо похудеть на несколько килограммов. Однако в его райдере все еще присутствуют некоторые запрещенные продукты, которые он планирует исключить.

«У меня в райдере бутерброды, колбаса, сыр, зефир, но с декабря ухожу на диету. Надеюсь, у меня это получится. Подробности не скажу. Как говорила Майя Плесецкая: не жрать!» — заявил певец.

Ранее Филипп Киркоров описал свою любовь к нелепым нарядам фразой «я — клоун». Знаменитость посетила показ фильма «Елки-9», который состоялся 30 ноября, в желтых брюках, разноцветной футболке и куртке. При этом его образ дополняли черная кепка бренда Moschino, солнцезащитные очки и массивные цепи. На красной дорожке певец объяснил журналистам издания, почему он носит подобную одежду.