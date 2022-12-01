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10:25, 1 декабря 2022Экономика

В России резко вырос спрос на один вид техники

«Ъ»: в России резко выросли продажи вычислительных машин ASIC для майнинга криптовалют

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В последнее время в России заметно увеличились продажи вычислительной техники ASIC для добычи криптовалют. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Рост спроса отметил дистрибьютор производителей оборудования для майнинга Chilkoot. По его данным, за девять месяцев 2022 года продажи таких машин оказались на 65 процентов больше прошлогодних объемов. Кроме того, резко вырос спрос во время двух месяцев четвертого квартала, объемы продаж превысили значения всего третьего квартала.

Тенденцию подтвердил крупнейший оператор дата-центров для добычи криптовалют в Евразии BitRiver. Компания рассказала, что за десять месяцев текущего года спрос на этот вид вычислительной техники вырос в полтора раза. Основатель TerraCrypto Никита Вассев отметил, что спрос в России поддерживается выгодными условиями на размещение майнинговых мощностей, поскольку стоимость электроэнергии гораздо ниже, чем во многих других регионах мира.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что фундаментально рынок промышленного майнинга в России извлекает выгоды из сложившейся ситуации. Он объяснил, что в последние месяцы закупочные цены на специализированное оборудование снизились, максимально приблизившись к себестоимости производства, что сигнализирует о наилучших условиях для инвестирования. В Chilkoot отметили, что с августа по октябрь стоимость майнингового оборудования снизилась почти на 20 процентов.

Ранее стало известно, что за пять лет майнеры биткоина в России стали тратить в 20 раз больше энергии. Отрасль добычи криптовалют в стране расходует столько же электричества, сколько и сельское хозяйство.

В августе сообщалось, что энергомощность ферм по добыче криптовалюты на нефтяных месторождениях России достигла 85 мегаватт, что составляет почти четверть (23 процента) от общей мощности майнинг-центров в стране. Только в июле этот вид майнинга принес 400 миллионов рублей выручки при среднем курсе 20 тысяч долларов за биткоин. С 2017 по 2021 год выручка от майнинга биткоина выросла с 7 миллиардов рублей в 2017 году до 128 миллиардов в 2021 году.

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Мария Грушко
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