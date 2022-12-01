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11:17, 1 декабря 2022Наука и техника

Запуск лунохода Rashid вновь перенесли

SpaceX: намеченный на 1 декабря запуск платформы HAKUTO-R с луноходом Rashid перенесен

Фото: Shutterstock

Намеченный на 1 декабря запуск японской посадочной платформы HAKUTO-R с арабским луноходом Rashid вновь перенесен. Об этом в Twitter сообщила SpaceX.

«После дальнейших проверок ракеты и анализа данных мы отказываемся от ее запуска», — отметили в компании.

Там добавили, что новая целевая дата запуска будет опубликована позднее.

Согласно сообщению, опубликованному японской фирмой Ispace, разработавшей платформу HAKUTO-R, соответствующее решение принято из-за необходимости проведения дополнительной технической проверки ракеты Falcon 9.

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Ранее Ispace сообщала, что запуск платформы HAKUTO-R с ровером Rashid, намеченный на 28 ноября, переносится на 1 декабря.

В ноябре НАСА сообщило, что корабль Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны.

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Иван Потапов
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