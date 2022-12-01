Запуск лунохода Rashid вновь перенесли
Намеченный на 1 декабря запуск японской посадочной платформы HAKUTO-R с арабским луноходом Rashid вновь перенесен. Об этом в Twitter сообщила SpaceX.
«После дальнейших проверок ракеты и анализа данных мы отказываемся от ее запуска», — отметили в компании.
Там добавили, что новая целевая дата запуска будет опубликована позднее.
Согласно сообщению, опубликованному японской фирмой Ispace, разработавшей платформу HAKUTO-R, соответствующее решение принято из-за необходимости проведения дополнительной технической проверки ракеты Falcon 9.
Ранее Ispace сообщала, что запуск платформы HAKUTO-R с ровером Rashid, намеченный на 28 ноября, переносится на 1 декабря.
В ноябре НАСА сообщило, что корабль Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны.