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00:10, 1 декабря 2022Наука и техника

Запуск лунохода Rashid перенесли

Arab News: запуск лунохода ОАЭ Rashid с мыса Канаверал перенесли на 1 декабря

Фото: Shutterstock

Запуск лунохода Rashid Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с мыса Канаверал в США перенесли. Аппарат запустят 1 декабря, сообщает газета Arab News со ссылкой на компанию SpaceX.

Отмечается, что запуск лунохода в рамках миссии HAKUTO-R Mission 1 запланирован в четверг в 08:37 по Гринвичу (11:37 мск). Запуск 30 ноября отменили, чтобы обеспечить «дополнительные предполетные проверки».

Лунная миссия ОАЭ является результатом сотрудничества с японской компанией Ispace и SpaceX. Созданный в ОАЭ луноход Rashid массой 10 килограммов находится в японском посадочном модуле, который должен приземлиться на видимой стороне Луны в апреле 2023 года.

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Даниил Иринин
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