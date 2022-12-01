Запуск лунохода Rashid перенесли

Arab News: запуск лунохода ОАЭ Rashid с мыса Канаверал перенесли на 1 декабря

Запуск лунохода Rashid Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с мыса Канаверал в США перенесли. Аппарат запустят 1 декабря, сообщает газета Arab News со ссылкой на компанию SpaceX.

Отмечается, что запуск лунохода в рамках миссии HAKUTO-R Mission 1 запланирован в четверг в 08:37 по Гринвичу (11:37 мск). Запуск 30 ноября отменили, чтобы обеспечить «дополнительные предполетные проверки».

Лунная миссия ОАЭ является результатом сотрудничества с японской компанией Ispace и SpaceX. Созданный в ОАЭ луноход Rashid массой 10 килограммов находится в японском посадочном модуле, который должен приземлиться на видимой стороне Луны в апреле 2023 года.

Ранее в ноябре стало известно, что американский корабль Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны.

В том же месяце на международном авиасалоне Airshow China 2022 в Китае показали облик сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну.

