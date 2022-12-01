Итальянский журналист назвал справедливым отстранение России от чемпионата мира

Итальянский журналист Палмери: у ФИФА не было выбора, кроме отстранения России от ЧМ-2022

Итальянский футбольный журналист Танкреди Палмери объяснил решение Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить российские клубы и сборную от международных матчей. Его слова приводит «Чемпионат».

По словам Палмери, у ФИФА не было другого выбора, несмотря на то, что игроки не имеют к этому отношения.

«Национальная команда представляет страну, поэтому у ФИФА и УЕФА не было вариантов, все справедливо», — указал журналист.

Он напомнил, что вопрос включения Крыма в состав России «также был тяжелой ситуацией», но подлежал обсуждению. При этом «нынешняя ситуация — совершенно другая», объяснил он.

Итальянец выразил надежду, что российские футболисты вскоре вернется на мировую арену.

28 февраля УЕФА и ФИФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.