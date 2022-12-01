Президент ПСЖ захотел пригласить российских футболистов на Матч звезд

Глава ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи захотел пригласить российских футболистов на Матч звезд мира

Президент французского клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи захотел пригласить российских футболистов на Матч звезд мира. Его слова приводит The Times.

«Я хочу организовать кампанию под названием One World — Матч звезд с участием лучших. Хочу привлечь к нему лучших игроков, лучших певцов и актеров», — заявил он. Глава ПСЖ отметил, что планирует пригласить Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара, чтобы они продвигали идею единства. Он подчеркнул, что готов позвать на мероприятие всех, в том числе игроков из России и КНДР.

Ранее итальянский журналист Танкреди Палмери назвал справедливым отстранение сборной России от международных турниров. «Национальная команда представляет страну, поэтому у Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не было вариантов», — сказал он.

28 февраля УЕФА и ФИФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.