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06:30, 1 декабря 2022Наука и техника

У вызывающих боль в горле микробов обнаружили смертельно опасную способность

Nature Communications: у стрептококков нашли устойчивость к антибиотику сульфаметоксазолу

Фото: Shutterstock

Австралийские ученые обнаружили новую форму лекарственной устойчивости бактерий к антибиотикам, которая не поддается обнаружению с помощью традиционных методов лабораторного тестирования. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ранее неизвестный механизм был обнаружен у стрептококков группы А — патогенных бактерий, вызывающих боль в горле, высыпания на коже, а также смертельно опасные состояния, такие как токсический шоковый синдром, который характеризуется множественным поражением органов. Исследователи изучали причины устойчивости бактерий к антибиотику сульфаметоксазолу и обнаружили, что эти микроорганизмы несут в себе ген thfT, наделяющий их способностью обезвреживать противобактериальный препарат.

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Сульфаметоксазол нацелен на метаболический путь синтеза фолиевой кислоты — витамина, необходимого для роста и размножения бактериальных клеток. Однако у стрептококков ген thfT кодирует белок, являющийся компонентом транспортера фактора сопряжения энергии — комплекса, отвечающего за перенос сквозь мембрану клеток фолиевой кислоты. Тем самым бактерии могут не полагаться на внутренний синтез фолатов, а существовать за счет захвата витамин из внешней среды, например, в организме хозяина. В результате антибиотик становится неэффективным.

ThfT-опосредованная резистентность остается невыявленной при стандартном лабораторном тестировании образцов, полученных из окружающей среды. Таким образом, существует вероятность того, что штаммы, несущие thfT , могут возникнуть и распространиться, оставаясь незамеченными специалистами эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП).

По словам авторов работы, чтобы сохранить долгосрочную эффективность антибиотиков, необходимо выявлять и изучать дополнительные механизмы неэффективности лечения антибиотиками, что поможет разрабатывать новые антибиотики и отслеживать УПП по мере их возникновения.

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Александр Еникеев
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