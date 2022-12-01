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02:36, 1 декабря 2022Россия

Российский танкист выжил в горящем танке под обстрелом украинскими гранатами

RT: полковник Шиц заявил, что танкист из России выжил в горящем танке под обстрелом гранат

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российский танкист в ходе спецоперации на Украине выжил в горящем танке и вскоре после этого вернулся на поле боя. Об этом в беседе с RT заявил его командир полковник Вооруженных сил (ВС) России Иван Шиц.

По его словам, механика-водителя не удалось эвакуировать из подбитого танка, все решили, что он погиб. Однако через сутки военный вернулся на российские позиции. Спасшийся танкист рассказал, что несколько раз терял сознание в горящем танке из-за дыма, а бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали стрелять по нему гранатами. 

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«Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений», — сказал Шиц.

В начале ноября в соцсетях появился видеоролик, на котором российский военный дважды отбросил прилетающие к нему гранаты с украинского коптера. Позже появились сообщения, что этим солдатом оказался пехотинец из 138-й отдельной мотострелковой бригады, которая дислоцирована в Ленинградской области.

Им оказался Рустам Худайнуров из 127-го батальона 5-й бригады Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР). По словам мужчины, ему удалось отбросить от себя восемь гранат, однако одна из них взорвалась, и военный получил осколочные ранения.

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Марина Совина
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