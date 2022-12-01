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09:47, 1 декабря 2022Интернет и СМИ

Twitter начал удалять фейковые аккаунты

Предприниматель Илон Маск сообщил, что Twitter начал удалять фейковые аккаунты

Фото: Souvik Banerjee / Unsplash

Американский предприниматель, новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что в социальной сети начали удалять фейковые аккаунты. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

«Прямо сейчас Twitter удаляет много аккаунтов, распространяющих спам и принадлежащих мошенникам, поэтому вы можете заметить сокращение количества ваших подписчиков», — написал Маск.

Ранее предприниматель предупреждал, что фейковые аккаунты в Twitter будут удалять.

В конце октября Маск завершил сделку по покупке Twitter. Решение о покупке соцсети он объяснил желанием помочь человечеству. По словам бизнесмена, он считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере. Вскоре стало известно, что он уволил почти половину сотрудников компании и запретил оставшимся работать удаленно.

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Евгения Наумова
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