Описано будущее отношений России и Запада после окончания конфликта на Украине

Политолог Ордуханян: после конфликта на Украине противостояние в мире не закончится

После окончания конфликта на территории Украины противостояние Запада и России не закончится, весь мир заинтересован в этом из-за кризисов и глубоких внутри и внешнеполитических проблем, считает политолог Рафаэль Ордуханян. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ордуханян считает, что из-за того, что сейчас отношения между Россией и западным миром находятся в предельно низкой точке, окончание украинского конфликта может принести относительное потепление, но едва ли окажется ощутимым, потому что ключевые проблемы, которые во многом привели к началу текущего кризиса, не исчезнут.

«Перспектива мира кажется такой же иллюзорной, как начало ядерной войны, — заметил политолог. — Если история подарит нам политиков, способных разрешить эту ситуацию, шансы есть, в противном случае нас ждет борьба за выживание и скатывание в Третью мировую».

Относительное потепление, которое принесет окончание украинского конфликта, Ордуханян считает затишьем перед бурей. Он уверен, что будут и новые договоры и соглашения, но общих противоречий это не исправит.

«На Западе экономический кризис, нам свои проблемы тоже надо как-то решать, а война все спишет. Ситуация очень сложная, риторика завуалированная, но суть от этого не меняется. Масштабный конфликт может только отложиться на какое-то время», — убежден политолог.

Ранее бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что кризис на Украине закончится переговорами с Россией. «Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. (...) Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент. (...) Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — пояснил он.