Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 1 декабря 2022Мир

Описано будущее отношений России и Запада после окончания конфликта на Украине

Политолог Ордуханян: после конфликта на Украине противостояние в мире не закончится

Фото: European Union / Reuters

После окончания конфликта на территории Украины противостояние Запада и России не закончится, весь мир заинтересован в этом из-за кризисов и глубоких внутри и внешнеполитических проблем, считает политолог Рафаэль Ордуханян. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ордуханян считает, что из-за того, что сейчас отношения между Россией и западным миром находятся в предельно низкой точке, окончание украинского конфликта может принести относительное потепление, но едва ли окажется ощутимым, потому что ключевые проблемы, которые во многом привели к началу текущего кризиса, не исчезнут.

«Перспектива мира кажется такой же иллюзорной, как начало ядерной войны, — заметил политолог. — Если история подарит нам политиков, способных разрешить эту ситуацию, шансы есть, в противном случае нас ждет борьба за выживание и скатывание в Третью мировую».

Материалы по теме:
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

Относительное потепление, которое принесет окончание украинского конфликта, Ордуханян считает затишьем перед бурей. Он уверен, что будут и новые договоры и соглашения, но общих противоречий это не исправит.

«На Западе экономический кризис, нам свои проблемы тоже надо как-то решать, а война все спишет. Ситуация очень сложная, риторика завуалированная, но суть от этого не меняется. Масштабный конфликт может только отложиться на какое-то время», — убежден политолог.

Ранее бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что кризис на Украине закончится переговорами с Россией. «Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. (...) Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент. (...) Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — пояснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
В НАТО призвали избегать допущенной при сотрудничестве с Россией ошибки
Россияне массово устремились на зимовку в три популярные пляжные страны
Глава Евросовета рассказал о заявлении Си Цзиньпина о поставках оружия России
Врач назвала безопасную дозу майонеза в день
Российские сенаторы предложили запретить латиницу в рекламе
Московский пенсионер попытался спасти своего щенка и утонул в ледяной воде
VK представила новую умную колонку
Девочка проглотила игрушечный шарик, едва не умерла и перенесла пять операций
Закрытие магазина H&M в центре Москвы сняли на видео
Появились подробности о смерти трехлетнего россиянина в огне взорвавшейся машины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.