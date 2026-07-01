Дуа Липа порадовала фанатов откровенными фото с медового месяца

Певица Дуа Липа опубликовала серию откровенных фото с медового месяца в Италии

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа поделилась серией снимков с медового месяца и порадовала поклонников. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что исполнительница и ее муж, актер Каллум Тернер, проводят отпуск на курортах Италии, где ранее у них также прошла свадьба. Знаменитость опубликовала несколько селфи с супругом, а также свои фото, в том числе откровенные кадры в бикини.

Подписчики восхитились публикацией певиц, оставив почти 29 тысяч комментариев. «Красивая пара», «Дуа выглядит потрясающе», «Какие классные снимки», — высказывались фанаты.

Роскошная свадьба Дуа Липы спровоцировала волну протестов в Италии. Бракосочетание знаменитостей проходило в итальянском городе Палермо на вилле Вальгуарнера — особняке XVIII века, известном как «маленький Версаль». Местные жители выразили негодование по поводу проведения свадьбы и вышли на демонстрации с плакатами «Палермо не для богатых» и «Палермо не для арендаторов».

До торжества пара официально расписалась на тайной церемонии в лондонской ратуше Мэрилебон.