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10:36, 1 июля 2026Ценности

Дуа Липа порадовала фанатов откровенными фото с медового месяца

Певица Дуа Липа опубликовала серию откровенных фото с медового месяца в Италии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dualipa

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа поделилась серией снимков с медового месяца и порадовала поклонников. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что исполнительница и ее муж, актер Каллум Тернер, проводят отпуск на курортах Италии, где ранее у них также прошла свадьба. Знаменитость опубликовала несколько селфи с супругом, а также свои фото, в том числе откровенные кадры в бикини.

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Подписчики восхитились публикацией певиц, оставив почти 29 тысяч комментариев. «Красивая пара», «Дуа выглядит потрясающе», «Какие классные снимки», — высказывались фанаты.

Роскошная свадьба Дуа Липы спровоцировала волну протестов в Италии. Бракосочетание знаменитостей проходило в итальянском городе Палермо на вилле Вальгуарнера — особняке XVIII века, известном как «маленький Версаль». Местные жители выразили негодование по поводу проведения свадьбы и вышли на демонстрации с плакатами «Палермо не для богатых» и «Палермо не для арендаторов».

До торжества пара официально расписалась на тайной церемонии в лондонской ратуше Мэрилебон.

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