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22:11, 1 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский ответил на предложение лишить мандата депутатов запрещенной партии

Зеленский попросил спикера Рады проработать предложение о лишении мандата депутатов ОПЗЖ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение о лишении мандата депутатов запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом говорится в ответе главы государства на соответствующую петицию, размещенном на сайте офиса украинского лидера.

Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой проработать соответствующие предложения и проинформировать о результатах рассмотрения данного вопроса. Согласно Конституции Украины запрет партии не означает досрочного прекращения полномочий депутата.

18 ноября петиция с призывом лишить мандата депутатов запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) набрала 25 тысяч голосов и была направлена на рассмотрение президента. Автором документа является депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко от партии «Европейская солидарность».

22 октября на Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе украинской спецслужбы. Решение о запрете приняли на основании указа Зеленского. Последней из запрещенных стала Социалистическая партия Украины.

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Марина Совина
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