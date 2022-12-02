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12:41, 2 декабря 2022Россия

Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Песков заявил, что у Путина 2 декабря запланировано совещание с Совбезом
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

У президента России Владимира Путина в пятницу, 2 декабря, запланировано оперативное совещание с членами Совета безопасности страны. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что совещание пройдет после беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко и еще одного телефонного разговора.

Прошлое оперативное совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности прошло 25 ноября.

За неделю до этого, 18 ноября, президент впервые за девять месяцев собрал постоянных членов Совбеза на очное совещание вместо онлайн-формата.

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Евгения Куликова
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