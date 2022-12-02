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07:04, 2 декабря 2022Мир

Новая Зеландия сообщила о готовности сотрудничать с AUKUS

МИД Новой Зеландии: страна хочет сотрудничать с AUKUS в сфере кибербезопасности
Нанаия Махута

Нанаия Махута. Фото: Lu Huaiqian / Globallookpress.com

Глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута рассказала о том, что страна не является и не планирует становиться частью военного альянса AUKUS, в который входят США, Великобритания и Австралия, однако готова сотрудничать с объединением. По ее словам, Веллингтон заинтересован в участии в проектах по кибербезопасности, сообщает ТАСС.

«Соглашения AUKUS не касаются Новой Зеландии, мы не являемся их участником и не стремился к этому, но, если есть возможность сотрудничества, например в сфере обеспечения кибербезопасности в регионе, мы открыты для диалога», — заявила министр.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что в военный альянс AUKUS хотят завлечь такие страны, как Новая Зеландии, Канада и Япония. Он отметил, что стоит опасаться его расширения.

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Марина Совина
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