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11:03, 2 декабря 2022Из жизни

Воры украли сумку у полицейского на суде по делу о совершенной ими краже

В Стамбуле воры украли сумку у полицейского на выходе из суда, где рассматривалось их дело

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Стамбуле, Турция, двое воров совершили очередную кражу, не покидая здания суда, где рассматривалось их дело. Об этом сообщает Duvar English.

Двое мужчин были задержаны по подозрению в причастности к серии краж, совершенных в одном из районов Стамбула. Суд принял решение освободить их, однако на выходе из зала, где проходило заседание, воры украли сумку, принадлежавшую полицейскому.

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Момент кражи сняла камера видеонаблюдения. Одного из подозреваемых успели задержать и вернули в тот же суд. На этот раз судья отправил его в тюрьму.

Ранее сообщалось, что преступник в американском городе Спрингфилд пришел грабить банк с браслетом слежения на лодыжке и использовал свое свидетельство о рождении, чтобы написать записку с требованием отдать ему деньги.

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Алиса Дмитриева
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