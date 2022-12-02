Воры украли сумку у полицейского на суде по делу о совершенной ими краже

В Стамбуле воры украли сумку у полицейского на выходе из суда, где рассматривалось их дело

В Стамбуле, Турция, двое воров совершили очередную кражу, не покидая здания суда, где рассматривалось их дело. Об этом сообщает Duvar English.

Двое мужчин были задержаны по подозрению в причастности к серии краж, совершенных в одном из районов Стамбула. Суд принял решение освободить их, однако на выходе из зала, где проходило заседание, воры украли сумку, принадлежавшую полицейскому.

Момент кражи сняла камера видеонаблюдения. Одного из подозреваемых успели задержать и вернули в тот же суд. На этот раз судья отправил его в тюрьму.

Ранее сообщалось, что преступник в американском городе Спрингфилд пришел грабить банк с браслетом слежения на лодыжке и использовал свое свидетельство о рождении, чтобы написать записку с требованием отдать ему деньги.