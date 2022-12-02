Оценено снижение стоимости аренды жилья у границ Украины

ЦИАН: в граничащих с Украиной российских регионах подешевела аренда жилья

В большинстве российских регионов, которые граничат с Украиной и новыми территориями, подешевело съемное жилье. Динамику цен и спроса на рынке аренды оценили аналитики ЦИАН, передает РБК.

В ноябре 2022 года ежемесячная плата за снимаемые на долгий срок «однушки» снизилась в Белгороде (минус 10 процентов по сравнению с октябрем), Ростове-на-Дону (минус 8 процентов), Севастополе (минус 6 процентов) и Симферополе (минус 1 процент). Не изменились цены на аренду жилья в Воронеже, Брянске и Краснодаре, а выросли — в Курске (плюс 6 процентов, до 13,8 тысячи рублей).

При этом предложение съемных объектов сильнее всего увеличилось в Белгороде (в 2 раза по сравнению с октябрем), Брянске (в 1,5 раза) и Ростове-на-Дону (плюс 48 процентов). Заметный рост также отметили в Курске (плюс 37 процентов) и Воронеже (плюс 16 процентов). В Симферополе экспозиция увеличилась на 10 процентов, а в Севастополе — на 5 процентов. Единственным крупным городом, где предложение жилья в аренду сократилось стал Краснодар (минус 6 процентов).

Рост экспозиции съемного жилья и снижение цен на него подтверждают и в федеральной компании «Этажи». «До августа спрос в приграничных городах был значительно выше привычных значений, из-за чего объем предложения снизился до минимума, а собственники подняли ставки аренды на 15-20 процентов», — отметил ведущий аналитик компании Александр Иванов. Эксперт добавил, что подобная динамика в то время была во многом обусловлена приездом беженцев.

Сейчас спрос в приграничных регионах спадает, рынок постепенно входит в нормальное состояние, а ставки корректируются в сторону снижения — по сравнению с пиковыми показателями августа цены скорректировались на 15-20 процентов, пояснил Иванов.

«Такое снижение может вызвать новую волну спроса за счет тех, кто снял жилье на пике роста арендных ставок. Мы видим, что некоторые из тех, кто снял квартиры в течение последних шести месяцев, начинают искать альтернативные варианты более доступного и комфортного жилья», — добавил эксперт.

Ранее аналитики ЦИАН оценили снижение спроса на новостройки в регионах у границ Украины. Лидерами по падению интереса к жилью на первичном рынке стали Воронеж и Белгород. По итогам октября в Воронеже было заключено 292 договора долевого участия (ДДУ) — это на 53 процента меньше, чем в сентябре.

