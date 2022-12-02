В Кремле отреагировали на иск немецкой Uniper к «Газпрому»

Дмитрий Песков: «Газпром» будет отстаивать свои интересы в случае исков о «недопоставках»

«Газпром» всеми доступными методами будет защищать свои интересы в случае с исками о «недопоставках» топлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

У представителя Кремля поинтересовались, как «Газпром» будет действовать в отношении иска немецкой Uniper, а также потенциальных новых исков от зарубежных партнеров. «Ну, естественно, всеми доступными средствами, юридическими прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы», — ответил он.

Пескова также попросили прокомментировать возможное установление Западом потолка цен на российскую нефть. Известно, что предварительно ограничение стоимости установили на уровне 60 долларов за баррель. Песков не стал комментировать эту информацию, сказав, что в этом вопросе нужно дождаться «финализации решения».

Ранее немецкий импортер газа Uniper подал в международный арбитражный суд на «Газпром экспорт». Истец требует, чтобы российская компания возместила ему ущерб. В Uniper утверждают, что с июня недополучали от «Газпрома» топливо и были вынуждены взамен покупать его по более высокой цене.

В самом «Газпроме» позже сказали, что не признают нарушение контрактов, заключенных с Uniper. Компания заявила, что будет защищать свои интересы в рамках правового поля.