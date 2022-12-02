Тренер сборной Германии ответил на критику после вылета команды с ЧМ

Тренер сборной Германии Флик назвал обвинения в нежелании футболистов играть полной чушью

Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик ответил на критику после вылета команды с группового этапа чемпионата мира в Катаре. Его слова приводит Bild.

Флик назвал полной чушью обвинения в нежелании футболистов играть. «Все решили неудачные 20 минут в матче с японцами и концовка игры с испанцами, когда нам не удалось одержать победу», — пояснил специалист.

1 декабря Германия со счетом 4:2 победила Коста-Рику в матче третьего тура группового этапа, однако не прошла в плей-офф. Немцы набрали четыре очка и заняли третье место в таблице группы Е, уступив испанцам по разнице забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.