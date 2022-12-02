Россиянин задушил 70-летнюю мать ради банковской карты и получил 14 лет колонии

Под Иркутском задушившего мать-пенсионерку ради 120 тысяч рублей осудили на 14 лет колонии

В Иркутской области суд приговорил к 14 годам лишения свободы 44-летнего местного жителя за убийство 70-летней матери ради денег. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Евгения Алферова.

Россиянин признан виновным по пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой») и пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

В феврале фигурант захотел украсть деньги с карты брата, пока тот находился в больнице. Но оказалось, что банковская карта лежит у матери. Тогда он подошел к спящей пенсионерке и попытался забрать ее, однако женщина проснулась. Мужчина задушил жертву, похитил карту и сбежал. Известно, что он обналичил более 120 тысяч рублей.

Отмечается, что фигурант страдал алкогольной зависимостью и патологическим влечением к азартным играм.