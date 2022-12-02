Раскрыта тема телефонных переговоров Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

В Кремле раскрыли тему телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы российского лидера.

Отмечается, что во время телефонного разговора политики обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе развитие связей между странами в науке и образовании.

2 декабря сообщалось, что Лукашенко побеседовал с Путиным накануне совещания по вопросам образования. До этого президент Белоруссии анонсировал скорую встречу с российским коллегой.