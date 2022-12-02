МИД заявил о нежелании Франции видеть военные преступления ВСУ

В МИД России заявили, что коллеги из Франции закрывают глаза на военные преступления ВСУ

В Министерстве иностранных дел Франции отказываются видеть военные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, что французские коллеги закрывают глаза на нарушения с украинской стороны, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении указывается, что в МИД России возмутились планами западных стран создать специальный трибунал по «преступлениям агрессии России» и подчеркнули, то он не будет иметь ничего общего с правосудием.

«Подчеркивая, что "приоритетом" для них является "борьба с безнаказанностью" на Украине, в МИД Франции отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Париж закрывает глаза на «правовой беспредел» Киева в отношении жителей Донбассе в течение последних лет, игнорирует военные преступления ВСУ и считает важным «пропаганду преступного режима». В связи с этим в МИД России потребовали от французских коллег не делить людей на «правильных» и «неправильных», «своих» и «не своих», а выделить специалистов для изучения военных преступлений ВСУ и направить их на территории, находящиеся под обстрелом Киевом.

«Рекомендуем Парижу начать с того, чтобы создать специальный трибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн, различных карательных операций, вмешательств в самых разных частях света», — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

30 ноября Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки западных стран создать трибунал по Украине нелегитимны и будут осуждаться Россией.