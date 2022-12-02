В России рассказали о возможностях поставляемых Киеву NASAMS

Военный эксперт Корнев: ракета ЗРК NASAMS может поразить цель на дальности до 50 км

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) используют ракеты, позволяющие поражать цели на дальности до 50 километров. О возможностях поставляемых Киеву ЗРК рассказал российский военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

«NASAMS — это современная система ПВО ближнего и среднего радиуса действия. Ее можно назвать системой ПВО последнего рубежа. NASAMS использует ракеты AIM-120 AMRAAM — это одна из самых совершенных ракет воздушного боя. Она универсальная, ее использует и авиация. Для пуска с наземных пусковых она получила специальные доработки и может поражать цели на дальности 30-50 километров и на всех высотах, где действуют боевые самолеты», — сказал он.

Корнев отметил, что комплекс NASAMS уже поставляли на Украину. Он предположил, что США планируют нарастить объемы поставок ЗРК Киеву. «Но из-за того, что их физически пока достаточно не построено, их пришлось заказывать у производителя, а это затягивает сроки получения» — сообщил эксперт.

Ранее стало известно, что США заключили контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку ЗРК NASAMS для Украины.

В ноябре военный эксперт Алексей Леонков предположил, что комплексы NASAMS и InfraRed Imaging System Tail (IRIS-T) отправляют на Украину для испытаний западной противовоздушной и противоракетной систем обороны.