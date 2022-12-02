В России рассказали о возможностях поставляемых Киеву NASAMS
Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) используют ракеты, позволяющие поражать цели на дальности до 50 километров. О возможностях поставляемых Киеву ЗРК рассказал российский военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».
«NASAMS — это современная система ПВО ближнего и среднего радиуса действия. Ее можно назвать системой ПВО последнего рубежа. NASAMS использует ракеты AIM-120 AMRAAM — это одна из самых совершенных ракет воздушного боя. Она универсальная, ее использует и авиация. Для пуска с наземных пусковых она получила специальные доработки и может поражать цели на дальности 30-50 километров и на всех высотах, где действуют боевые самолеты», — сказал он.
Корнев отметил, что комплекс NASAMS уже поставляли на Украину. Он предположил, что США планируют нарастить объемы поставок ЗРК Киеву. «Но из-за того, что их физически пока достаточно не построено, их пришлось заказывать у производителя, а это затягивает сроки получения» — сообщил эксперт.
Ранее стало известно, что США заключили контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку ЗРК NASAMS для Украины.
В ноябре военный эксперт Алексей Леонков предположил, что комплексы NASAMS и InfraRed Imaging System Tail (IRIS-T) отправляют на Украину для испытаний западной противовоздушной и противоракетной систем обороны.