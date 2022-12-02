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09:13, 2 декабря 2022Экономика

На российском рынке подгузников сменился лидер

«Ъ»: российские бренды подгузников вытеснили продукцию американского Pampers с рынка

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Торговые марки подгузников российских торговых сетей по доле продаж впервые опередили иностранные бренды — в частности, с лидирующей позиции сместили американский бренд Pampers, сообщает «Коммерсантъ». Россияне стали отдавать предпочтение отечественной продукции после того, как на рынке резко сократилось число зарубежных товаров, поскольку многие производители ограничили или вовсе прекратили деятельность в стране.

Самыми популярными брендами подгузников у россиян стали собственные торговые марки (СТМ) местных ретейлеров, например, «Каспер» и NaNi от сети «Магнит». По данным «Магнита» и «Ленты», доля продаж памперсов СТМ в общих продажах достигла 40 процентов.

Многие ретейлеры отметили рост спроса на подгузники собственных марок с весны 2022 года. В «Магните» сообщили, что с начала года товары СТМ вытеснили иностранные бренды, их доля в общих продажах подгузников увеличилась на 16 процентов. В «Ленте» отметили рост продаж этой продукции на 70 процентов. По данным исследовательской компании NielsenIQ, торговые бренды подгузников розничных сетей вышли на первое место по продажам в денежном выражении с долей более 30 процентов. При этом объем продаж подгузников СТМ увеличился на 130 процентов в денежном выражении по сравнению с прошлым годом, в натуральном — на 60 процентов.

Участники рынка связали интерес россиян к товарам СТМ с тем, что в последнее время приобрести подгузники зарубежных брендов стало труднее, кроме того, цены на популярные иностранные марки резко выросли. В то же время продукция российских ретейлеров отличается доступностью и более низким ценообразованием. При этом, если экономическая ситуация в стране начнет улучшаться, а зарубежные бренды возобновят маркетинговую активность, потребители, скорее всего, вернутся к покупкам товаров привычных брендов даже в более высокой ценовой категории, считает сооснователь NappyClub Роман Квиникадзе.

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Большая часть товаров СТМ, поставляемые на полки российских магазинов, производится в Китае, а текущие валютные курсы способствуют более комфортной цене на такую продукцию, сказал Квиникадзе. Он также отмечает, что в текущем году продажи на российском рынке упали не только у Pampers, а также у подгузников американского бренда Huggies (Kimberly-Clark) и японского Merries.

Компания Procter & Gamble — производитель прокладок Always, Naturella и Discreet, подгузников Pampers, тампонов Tampax и прочих товаров — заявила о сокращении продуктового портфеля в России после начала военных действий на Украине. Поставщик решил продавать в стране только товары первой необходимости.

В ответ на санкции, запрещающие ввоз ряда товаров в Россию, местные производители решили наладить выпуск прокладок и подгузников из отечественного сырья. Продукцию создают из российской целлюлозы.

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Мария Грушко
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