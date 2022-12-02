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14:31, 2 декабря 2022Наука и техника

В России оценили способы уничтожения спутников-шпионов

Эксперт Лавров: сбить все иностранные спутники-шпионы не получится

Фото: NASA / Unsplash

Уничтожить все иностранные спутники-шпионы широко известными способами не получится. Об этом пишет «MK.RU», ссылаясь на оценку военного эксперта Антона Лаврова, высказанную на военно-научной конференции «Огарковские чтения», организованной Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

По словам специалиста, использование спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и способов обработки информации с них резко изменили характер боевых действий. Эксперт подчеркнул, что по числу космических аппаратов ДЗЗ российская сторона резко отстает от американской.

По мнению Лаврова, ракет российской противоспутниковой системы «Нудоль» не хватит, чтобы «ослепить» противника. «У противника отрабатываются меры по оперативному восстановлению спутниковых группировок. Сказать, что мы все собьем, — нельзя», — уточнил специалист.

По его оценке, разбрасывание подшипников на околоземной орбите, которые бы повреждали космические аппараты противника, тоже не позволит вывести все спутники из строя. «Потому что спутниковых группировок много, орбит много, они работают в разных плоскостях», — сказал эксперт.

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Лавров допустил, что, возможно, «на что-то будет способен» российский лазерный комплекс «Пересвет».

В декабре Минобороны России сообщило, что воздушно-космические силы страны успешно выполнили пуск новой противоракеты системы противоракетной обороны в Казахстане.

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Иван Потапов
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