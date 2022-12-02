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17:51, 2 декабря 2022Среда обитания

Названо опасное последствие отмены льготной ипотеки в России

Глава компании «Этажи» Хусаинов: отмена льготной ипотеки может привести к дефициту жилья
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Отмена после 2022 года льготной ипотеки на новостройки со ставкой 7 процентов может привести к дефициту жилья в России. Опасное последствие прекращения этой программы госкредитов на жилье назвал глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, пишут «Известия».

По словам эксперта, в стране необходимо утверждать долгосрочные льготные программы сроком минимум на три года — так получится создать уверенность для девелоперов в потенциальном спросе. «Если этого не обеспечить, то часть застройщиков начнет снижать планы по выводу на рынок новых проектов, а это может в будущем привести к более резкому росту стоимости квадратного метра из-за ограниченности предложения», — пояснил Хусаинов.

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Специалист также считает, что льготную ипотеку можно расширить на поддержку определенных групп населения — здесь следует говорить о дифференцированном подходе к расчету конечной ставки по кредиту для разных категорий заемщиков, уточнил он.

«Не исключено, что следует рассмотреть возможность сделать более низкие ставки, например, для учителей и медицинских работников, семей с детьми, ученых. Плюс дифференцировать подход относительно регионов и делать более доступной ипотеку в тех из них, где государство заинтересовано в привлечении кадров для развития той или иной сферы промышленности», — подчеркнул Хусаинов.

Эксперт допускает и появление альтернативных вариантов поддержки строительного сектора и повышения доступности жилья для россиян. Хусаинов считает, что сейчас перед правительством стоит непростая задача — найти золотую середину в вопросах дальнейшего субсидирования ипотечных ставок.

По прогнозам специалиста, без поддержки спрос на недвижимость в первой половине 2023 года может снизиться на 15-20 процентов. Для некоторых девелоперов это может стать критическим показателем, который рискует привести к сокращению будущих объемов строительства. «Поэтому меры поддержки нужны как для строителей, так и для россиян, заинтересованных в улучшении жилищных условий. Но это должны быть долгосрочные программы с дифференцированным подходом, учитывающим стратегические цели», — добавил Хусаинов.

Ранее эксперты в области недвижимости заявили, что будущее рынка ипотеки в России зависит от решения правительства о продлении льготной ипотеки на новостройки со ставкой 7 процентов годовых. Специалисты допускают, что в случае отмены программы может случиться всплеск спроса на жилищные кредиты в 2022 году и падение интереса к ним в 2023-м.

Нина Ташевская
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