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19:50, 2 декабря 2022Наука и техника

Путин оценил российские военные комплексы

Президент Путин заявил, что многие российские военные комплексы не имеют аналогов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил отечественные военные комплексы. По его словам, многие из них, включая ядерные, не имеют аналогов в мире. Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю 15-летия госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Его текст опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил вклад «Росатома» в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи ядерной триады, а также в разработку перспективных систем вооружений и военной техники страны.

Путин заметил, что достижения госкорпорации позволили России стать одним из мировых лидеров в атомной энергетике и обеспечить технологическую независимость по важным направлениям.

«Особо подчеркну: сегодня Россия располагает такими технологиями использования атомной энергии, которые обеспечивают нашей стране долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других стран – членов "ядерного клуба"», — добавил президент.

Ране в ноябре Путин назвал русское оружие оружием победы и поблагодарил российских оружейников за ударный труд.

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Варвара Кошечкина
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