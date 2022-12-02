Путин оценил российские военные комплексы

Президент Путин заявил, что многие российские военные комплексы не имеют аналогов

Президент России Владимир Путин оценил отечественные военные комплексы. По его словам, многие из них, включая ядерные, не имеют аналогов в мире. Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю 15-летия госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Его текст опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил вклад «Росатома» в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи ядерной триады, а также в разработку перспективных систем вооружений и военной техники страны.

Путин заметил, что достижения госкорпорации позволили России стать одним из мировых лидеров в атомной энергетике и обеспечить технологическую независимость по важным направлениям.

«Особо подчеркну: сегодня Россия располагает такими технологиями использования атомной энергии, которые обеспечивают нашей стране долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других стран – членов "ядерного клуба"», — добавил президент.

Ране в ноябре Путин назвал русское оружие оружием победы и поблагодарил российских оружейников за ударный труд.