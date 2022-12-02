Возвращенный из плена российский военный рассказал об издевательствах

Возвращенный по обмену российский военнослужащий рассказал об издевательствах в плену

Возвращенный по обмену российский военнослужащий сообщил, что в украинском плену он подвергся издевательствам. Слова солдата приводит издание «Аргументы и факты».

По словам солдата, надсмотрщики подвергали его и сослуживцев физическим наказаниям, заставляли отжиматься и приседать. Кроме того, пленных намеренно плохо кормили, а также заставляли учить наизусть гимн Украины.

«Заставляли петь разную "беду" на украинском языке (…) Гимн Украины постоянно учили», — рассказал возвращенный из плена военный.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявил заочные обвинения военнослужащему Службы безопасности Украины Виталию Посохову за пытки российских военных.

1 декабря Минобороны отчиталось, что с Украины вернулись 50 пленных российских военных. В ведомстве уточнили, что обмен был проведен после переговорного процесса.