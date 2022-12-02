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08:40, 2 декабря 2022Россия

Возвращенный из плена российский военный рассказал об издевательствах

Возвращенный по обмену российский военнослужащий рассказал об издевательствах в плену

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Возвращенный по обмену российский военнослужащий сообщил, что в украинском плену он подвергся издевательствам. Слова солдата приводит издание «Аргументы и факты».

По словам солдата, надсмотрщики подвергали его и сослуживцев физическим наказаниям, заставляли отжиматься и приседать. Кроме того, пленных намеренно плохо кормили, а также заставляли учить наизусть гимн Украины.

«Заставляли петь разную "беду" на украинском языке (…) Гимн Украины постоянно учили», — рассказал возвращенный из плена военный.

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Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявил заочные обвинения военнослужащему Службы безопасности Украины Виталию Посохову за пытки российских военных.

1 декабря Минобороны отчиталось, что с Украины вернулись 50 пленных российских военных. В ведомстве уточнили, что обмен был проведен после переговорного процесса.

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Марк Леонов
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