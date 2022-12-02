Отправку глаз животных в посольства Украины объяснили

Политолог Топорнин назвал акцией вандализма отправку глаз животных в посольства Украины

Отправка неизвестными в посольства Украины в нескольких европейских странах пакетов с глазами животных выглядит как акция вандализма. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Это может быть что угодно, я тут какой-то системы не вижу. Возможно, какая-то атака неких групп всяких анархистов, радикалов, тех, кто недоволен политикой украинского руководства. Видимо, это акция некоего устрашения, которая, по мнению этих инициаторов, должна свидетельствовать о недовольстве политикой Киева в странах западного сообщества», — объяснил возможную причину отправки таких пакетов политолог.

В то же время каких-то серьезных последствий такая акция иметь не будет, уверен Николай Топорнин.

«Я не вижу здесь ничего такого драматического, потому что и ранее присылали всякие порошки, непонятные письма и бандероли. Больных на голову очень много в мире, а есть такие радикальные элементы, которые могут организовывать посылки с такими вещами, как глаза каких-то животных», — сказал он.

Это некая акция вандализма, которая глубокой мысли и содержательности не имеет, потому что есть определенные стандарты и каноны, по которым следует общаться с дипломатическими представительствами, независимо от того, нравится страна или нет Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

Посольства Украины в шести странах Европы получили окровавленные пакеты с глазами животных внутри, рассказал представитель МИД республики Олег Николенко. По его словам, в ведомстве изучают смысл этого послания. Также дипломат сообщил о вандализме возле резиденции посла в Ватикане и неподтвержденном минировании украинского диппредставительства в Казахстане.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал, что в несколько посольств страны были переданы пропитанные красной жидкостью письма с угрозами. 30 ноября в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник дипмиссии. Бомба была спрятана в письме.