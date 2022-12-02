Россия уличила Запад в поиске «фигового листка» для кражи российских активов

Зампостпреда РФ Полянский назвал «фиговым листком» резолюцию ГА ООН о возмещении Украине

Проект резолюции о возмещении ущерба Украине, принятый Генассамблеей ООН в середине ноября, может стать аргументом для западных стран в пользу конфискации замороженных российских активов. Такой сценарий в интервью «Ленте.ру» допустил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Они, конечно, ищут какой-то "фиговый листок", чтобы им прикрыться... И вот им нужен хотя бы мнимый аргумент, чтобы представить дело таким образом, будто это решение международного сообщества», — сказал он.

Полянский подчеркнул, что у Генассамблеи в принципе нет полномочий решать вопросы компенсаций. «Если западные страны действительно предпримут такие шаги, то они в любом случае будут делать это в нарушение любых мыслимых и немыслимых международных норм», — отметил дипломат.

Он напомнил о недавнем высказывании председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая анонсировала создание механизма для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. «Просто будет принято национальное решение, допустим, украсть российские замороженные активы... Чтобы принять такое решение, ЕС, собственно, ничего не нужно: достаточно просто нарушить собственное законодательство, нарушить незыблемые правила о неприкосновенности суверенных активов», — объяснил Полянский.

Генассамблея ООН 14 ноября большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине, которую страна понесла «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее».

В Кремле решение ООН о репарациях назвали формализацией грабежа России.