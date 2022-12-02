Зампостпреда РФ Полянский рассказал об идее ввести в ООН тайное голосование по Украине

Россия предложила ввести тайное голосование для резолюций ООН по Украине, чтобы защитить развивающиеся страны от давления Запада. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, подобная идея стала откликом на обращения иностранных дипломатов, которые пожаловались российским коллегам, что не всегда могут противостоять оказываемому давлению. Введение тайного голосования, предусмотренного правилами процедуры Генеральной Ассамблеи, позволило бы этим странам делать свободный выбор, не опасаясь последствий, пояснил Полянский.

«Когда несколько раз проходило тайное голосование по российским кандидатурам в ООН, несмотря на оголтелую западную кампанию, наши кандидатуры проходили. Это означает, что если бы не было вот этого прессинга, то многие страны скорее проголосовали бы за нашу позицию», — рассказал зампостпреда.

14 ноября в ООН прошло голосование по резолюции, предусматривающей создание международного механизма для взыскания с России репараций для Украины. Документ поддержали 94 из 193 стран-участниц всемирной организации. Россия и еще 13 стран, в том числе Белоруссия, Куба, Иран, ЦАР, Эфиопия, Эритрея, КНДР и Никарагуа, проголосовали против.

При этом 73 государства — больше трети членов всемирной организации — воздержались, а остальные 12 и вовсе не приняли участие в голосовании. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию юридически ничтожной.