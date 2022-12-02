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08:05, 2 декабря 2022Ценности

Россияне назвали самый привлекательный для шопинга регион страны

Россияне назвали Москву и Санкт-Петербург лучшими в стране регионами для шопинга

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» совместно с компанией «СберМегаМаркет» провели исследование и раскрыли самый привлекательный регион России для шопинга. Соответствующий материал поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Опрос провели в ноябре среди пяти тысяч пользователей платформы старше 18 лет из всех областей России. Согласно полученным данным, самыми лучшими регионами для покупок, по мнению жителей страны, являются Москва и Санкт-Петербург. За них проголосовали 52 и 29 процентов респондентов соответственно. Также опрошенные выделили Московскую и Ленинградскую области.

Сообщается, что в упомянутых городах участники эксперимента отмечали доступность импортных товаров, многообразие вещей и большое количество локальных брендов.

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Кроме того, в пятерку лидеров вошли Краснодарский край (12), Приморский край (7) и Республику Татарстан (6). В то же время на Новосибирскую и Нижегородскую области пришлось по четыре процента голосов. Республике Башкортостан, Красноярскому краю и Свердловской области предпочтение отдали по три процента респондентов.

В ноябре россияне раскрыли суммы своих импульсивных покупок. Выяснилось, что ежегодно каждый житель страны тратит до 30 тысяч рублей в год на «одноразовую» одежду.

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Екатерина Ештокина
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