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17:44, 2 декабря 2022Забота о себе

Фельдшер перечислила требующие госпитализации опасные симптомы ОРВИ у детей

Фельдшер Синицына предупредила, что младенцев с температурой необходимо госпитализировать

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Младенцев в возрасте до трех месяцев с высокой температурой (38 градусов по Цельсию и выше) и лихорадкой необходимо госпитализировать, чтобы снизить риск возникновения осложнений, предупредила фельдшер Екатерина Синицына. В своем Telegram-канале она перечислила и другие опасные симптомы ОРВИ, при которых необходимо вызывать скорую помощь и собираться в больницу.

Синицына рассказала, что бригады скорой помощи часто сталкиваются с родителями, неадекватно оценивающими состояние здоровья детей. Одни требуют доставить ребенка в больницу с обычной простудой, другие отказываются от госпитализации при наличии у маленького пациента симптомов болезней, требующих хирургического вмешательства.

По словам фельдшера, есть конкретные симптомы тяжелого течения ОРВИ, которые требуют неотложной помощи медиков. Кроме младенцев с высокой температурой, в больницу должны забирать детей, которые сами уже не могут пить, сосать грудь, у которых наблюдается повышенная сонливость или они теряют сознание. Скорую необходимо вызвать, если ребенку любого возраста тяжело дышать, у него есть цианоз, либо признаки проблем с сердцем.

Госпитализация детей с назофарингитом, ларингитом, трахеобронхитом без сопутствующих опасных признаков нецелесообразна

Екатерина Синицынафельдшер

Дети с фебрильной лихорадкой из-за скачков температуры и подозрением на бактериальную инфекцию должны лечиться в стационаре, продолжила фельдшер. Наличие у них вялости, сонливости, отсутствие аппетита и отказ от питья, а также рвота являются показанием к госпитализации. Однако лихорадка при отсутствии других симптомов у детей старше трех месяцев не является показанием для вызова скорой помощи, предупредила Синицына.

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Родители должны не раздумывая вызвать бригаду неотложной медицинской помощи, если ребенок при дыхании раздувает ноздри и кивает головой в такт каждому вздоху, предупредила фельдшер. Насторожить должно и количество вздохов более 60 в минуту у младенцев и более 40 раз в минуту — у детей старше года, а также сатурация (насыщение крови кислородом) меньше 92 процентов.

Дети со сложными фебрильными судорогами продолжительностью более 15 минут и повторяющиеся более одного раза в течение 24 часов госпитализируются на весь период лихорадки

Екатерина Синицынафельдшер

Если судороги из-за высокой температуры случались у ребенка лишь раз за сутки, длились не более 15 минут и завершились к моменту приезда в больницу, его все равно должен осмотреть врач. Специалист должен исключить наличие нейроинфекции и других причин судорог. Однако оставлять ребенка в стационаре в данном случае нет смысла, подвела итог Синицына.

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Вера Владзиевская
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