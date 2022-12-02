Усик захотел провести поединок с Альваресом

Промоутер Красюк заявил, что Усик хочет провести поединок с Альваресом или Мэйуэзером

Промоутер боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал, с кем хочет подраться украинец. Его слова доступны на YouTube-канале Behind The Gloves.

Красюк заявил, что Усик надеется после победы над британцем Тайсоном Фьюри сменить весовую категорию и провести поединок в тяжелом весе. «Например, с Канело (прозвище Сауля Альвареса — прим. "Ленты.ру") или [Флойдом] Мэйуэзером. Но больше забавы ради», — заявил промоутер. Он отметил, что речь идет скорее о выставочном поединке.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас раскрыл новые подробности о ходе переговоров с Фьюри. «С нашей стороны все было сделано», — сказал он и добавил, что теперь единственный человек, который может повлиять на организацию боя, — это сам британский боксер.

В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.