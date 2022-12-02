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16:36, 2 декабря 2022Россия

Медведев назвал власти Украины врагами Христа

Зампред Совбеза Медведев заявил, что власти Украины стали врагами Христа

Фото: РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что власти Украины стали врагами Христа и православной веры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан», — заявил политик.

По мнению Медведева, преследование церкви на Украине началось еще во время президентства Петра Порошенка, который «пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшееся переизбрания». Зампред Совбеза подчеркнул, что из-за действия Киева установленные Конституцией права были растоптаны, а верующих под давлением начали заставлять посещать «правильные» церкви.

В конце поста Медведев отметил, что весь христианский мир должен относиться к киевским властям как к врагам Христа. «И конечно, киевские христопродавцы должны помнить слова Писания: "И не пощадит тебя око Моё, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель"», — процитировал политик отрывок Книги пророка Иезекииля из Библии.

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Константин Лысяков
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