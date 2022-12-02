В ЛНР рассказали о росте числа саботажей в ВСУ

Марочко сообщил о дезертирстве в рядах ВСУ после заявления главы ЕК о потерях Украины

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) выросло число саботажей после заявления главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах погибших бойцах республики. Об этом рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций [в зоне проведения специальной операции], пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось [число] фактов употребления наркотических и алкогольных веществ», — заявил он со ссылкой на информацию разведки.

Офицер обратил внимание на резкий рост социального напряжения в обществе Украины. Как утверждает Марочко, родственники бойцов ВСУ стали «штурмовать» военкоматы в своих городах, не смотря на угрозы ареста.

30 ноября глава ЕК сообщила, что с начала российской спецоперации потери Украины составили свыше 100 тысяч бойцов и более 20 тысяч гражданских лиц. Позднее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант объяснила слова фон дер Ляйен, уточнив, что речь шла не только об убитых, но и о раненых украинских военных.

