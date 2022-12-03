Аршавин оценил поведение участников массовой драки между «Зенитом» и «Спартаком»

Аршавин заявил, что дисквалификации для участников драки «Зенита» и «Спартака» заслужены

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил поведение участников массовой драки между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Его слова приводит Metaratings.

Аршавин назвал случившееся неприятным для обеих команды. По его мнению, жесткие дисквалификации заслужены, так как Российский футбольный союз (РФС) не заинтересован в драках. Аршавин вспомнил, что будучи юниором тоже участвовал в потасовках.

27 ноября в конце основного времени матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» при счете 0:0 на поле произошла массовая драка. В результате судья удалил шестерых футболистов: у красно-белых поле покинули Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, сине-бело-голубые лишились Барриоса, Малкома и Родригао. РФС отстранил игроков на шесть матчей.

Московская команда заняла первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков, и напрямую вышла в 1/16 финала. Петербуржцы расположились на третьей строке и сыграют в плей-офф с клубами Первой лиги.