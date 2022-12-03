В России оценили американский B-21 Raider

Эксперт Сивков: в самолете B-21 Raider ВВС США основное внимание уделено малозаметности

В недавно представленном стратегическом бомбардировщике B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США основное внимание уделено малозаметности. С такой оценкой в комментарии РИА Новости выступил российский военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.

«Это развитие самолета B-2 на той же идеологической концепции — самолет по схеме "летающего крыла", где главное внимание уделено минимизации эффективной площади рассеяния, то есть технологиям "стелс". B-2, видимо, не в полной мере удовлетворяет США по степени малой заметности», — сказал специалист.

По его словам, данный «самолет предназначен для активного применения в конфликтах с использованием обычных вооружений». «В том числе он, вероятно, будет применяться для преодоления систем противовоздушной обороны для нанесения ударов бомбами свободного падения», — отметил эксперт.

Стратегический бомбардировщик B-21 Raider был представлен компаний Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния) в декабре.

В ноябре президент подразделения авиационных систем Northrop Grumman Том Джонс отметил, что технологии малозаметности, использование открытой архитектуры и технологий объединенной системы управления всеми доменами позволяют классифицировать B-21 Raider как самолет шестого поколения.