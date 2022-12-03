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11:41, 3 декабря 2022Бывший СССР

Кулеба раскрыл детали о полученных посольствами Украины писем с частями животных

Глава МИД Кулеба: дипломаты Украины получили 17 писем со взрывчаткой или частями животных
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл детали о получении украинскими дипломатами писем с угрозами и частями животных. В интервью CNN он также высказался о личных подозрениях относительно отправителей посланий.

«Все началось со взрыва в посольстве Украины в Испании. Но то, что последовало за этим взрывом, было более странным, я бы даже сказал, извращенным», — заявил глава МИД Украины. По его словам, посольства страны получили 17 писем, содержащих настоящую или фальшивую взрывчатку или части животных. В последних случаях речь могла идти о глазах коров и свиней, добавил Кулеба.

По словам министра, происходящее направлено на то, чтобы посеять страх. Кулеба также предположил, что рассылка писем может быть ответом России на дипломатические проблемы, которые Украина, по его словам, создала для Москвы на международной арене. Помимо того, он выразил мнение, что Россия либо прямо связана с письмами, либо же за них ответственен некто, кто симпатизирует Москве. «Окончательный вывод сделают следователи, но я думаю, что эти две версии самые логичные», — отметил глава МИД.

Ранее Кулеба рассказал, что в ряд посольств страны были переданы пропитанные красной жидкостью письма с угрозами. Перед этим, 30 ноября, в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник дипмиссии. В руках у него взорвался конверт.

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Олег Давыдов
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