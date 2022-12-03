В США назвали потолок цен достаточным для продолжения поставок российской нефти

Минфин США заявило, что потолок цен на российскую нефть достаточен для продолжения продаж

Министерство финансов США заявило, что потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, достаточен для продолжения продаж на глобальные рынки. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Отмечается, что данный уровень позволяет поддерживать понятный экономический стимул. Также американские политики убеждены, что установленную цену «Россия исторически одобряла». Кроме того, они сопоставили ее с ценой продаж российской нефти до начала спецоперации на Украине.

Также Минфин США предложил России выбор в вопросе торговли нефтью: продавать нефть по лимиту цен через G7 или снизить объем продаж.

3 декабря страны «Большой семерки» (G7) и Австралия определились с потолком на российскую нефть на отметке в 60 долларов за баррель. Меры должны вступить в силу с 5 декабря вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.