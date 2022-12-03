Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:30, 3 декабря 2022Экономика

В США назвали потолок цен достаточным для продолжения поставок российской нефти

Минфин США заявило, что потолок цен на российскую нефть достаточен для продолжения продаж

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министерство финансов США заявило, что потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, достаточен для продолжения продаж на глобальные рынки. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Отмечается, что данный уровень позволяет поддерживать понятный экономический стимул. Также американские политики убеждены, что установленную цену «Россия исторически одобряла». Кроме того, они сопоставили ее с ценой продаж российской нефти до начала спецоперации на Украине.

Также Минфин США предложил России выбор в вопросе торговли нефтью: продавать нефть по лимиту цен через G7 или снизить объем продаж.

3 декабря страны «Большой семерки» (G7) и Австралия определились с потолком на российскую нефть на отметке в 60 долларов за баррель. Меры должны вступить в силу с 5 декабря вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Минфин США предложил России выбор в вопросе торговли нефтью
В США назвали потолок цен достаточным для продолжения поставок российской нефти
Рост стоимости жизни вынудил британцев перейти на корма для животных
G7 и Австралия решили отказаться от российской нефти
Россиянам объяснили способ начисления зарплаты в праздничные дни
Трюдо обвинил Россию в инфляции в Канаде
Стала известна стоимость услуги по украшению загородного дома к Новому году
Глава Минфина США назвала следствия потолка цен на нефть из России
Байдену понадобилась помощь для выхода со встречи с британским принцем Уильямом
В Совфеде высмеяли конфликт в правительстве Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.