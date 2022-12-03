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09:50, 3 декабря 2022Спорт

Выступавший в составе Камеруна россиянин подвел итоги чемпионата мира-2022

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что сбылась его мечта сыграть на ЧМ
Гаэль Ондуа

Гаэль Ондуа. Фото: Carl Recine / Reuters

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, в своем Telegram-канале подвел итоги чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Эти дни в Катаре я буду помнить всю жизнь. Эти шансы, из-за которых мы не прошли дальше, но это жизнь. Сбылась моя мечта. Я сыграл на чемпионате мира. Чувствовал настоящее счастье, находясь здесь», — написал футболист. Он подчеркнул, что научился ценить каждый шанс и каждого болельщика, и поблагодарил каждого за поддержку.

Камерун вылетел после группового этапа чемпионата мира. Команда заняла третье место в группе G, набрав четыре очка. В последнем матче африканцы одержали победу над Бразилией со счетом 1:0.

Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Футболист выступал за молодежки московских «Локомотива» и ЦСКА, а также за махачкалинский «Анжи».

Анастасия Борисова
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