Выступавший в составе Камеруна россиянин подвел итоги чемпионата мира-2022

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что сбылась его мечта сыграть на ЧМ

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, в своем Telegram-канале подвел итоги чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Эти дни в Катаре я буду помнить всю жизнь. Эти шансы, из-за которых мы не прошли дальше, но это жизнь. Сбылась моя мечта. Я сыграл на чемпионате мира. Чувствовал настоящее счастье, находясь здесь», — написал футболист. Он подчеркнул, что научился ценить каждый шанс и каждого болельщика, и поблагодарил каждого за поддержку.

Камерун вылетел после группового этапа чемпионата мира. Команда заняла третье место в группе G, набрав четыре очка. В последнем матче африканцы одержали победу над Бразилией со счетом 1:0.

Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Футболист выступал за молодежки московских «Локомотива» и ЦСКА, а также за махачкалинский «Анжи».