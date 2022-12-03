Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 3 декабря 2022Россия

Россиянка сообщила о втором за полгода избиении ее ребенка полицейскими

Мать побитого полицейскими ребенка из Волгограда рассказала, что полиция вновь избила его

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Нина Костина, мать побитого полицейскими ребенка из Волгограда, рассказала, что полиция вновь избила ее сына, А. — второй раз за полгода. Об этом она сообщила изданию V1.ru.

По словам женщины, инцидент произошел еще 3 ноября. Она рассказала, что отправила сына к подруге забрать кухонную утварь, после чего ребенок пропал и не отвечал на ее звонки. Младший брат 14-летнего подростка сообщил матери, что видел, как А. с применением грубой физической силы заталкивали в машину.

«После этого задержания (...) в 7-й больнице поставили предварительный диагноз: закрытую травму органов и ушиб мягких тканей», — рассказала мать потерпевшего.

Она связывает избиение полицейскими с тем, что он похож на мужчину, которого разыскивает полиция, и которого подозревают в совершении краж.

«Полицейские настаивали, что Саша — это другой человек, подозреваемый в краже. Нам называли его имя и фамилию, говорили, что мой сын тот, кто им нужен. Как выяснилось позднее, тот человек, которого хотели задержать, действительно живет в том подъезде, куда хотел зайти мой сын», — рассказала она.

В пресс-службе региональной полиции изданию подтвердили факт применения силы к несовершеннолетнему. При этом ранее полицейские уже наносили ребенку побои — тогда подростка приняли за закладчика. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против двух оперативников отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Волгограду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Власти Запорожья описали военную обстановку в регионе
Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР
Захарова уличила ООН в сокрытии сексуального рабства беженок из Украины в Европе
Власти Изюма переименуют улицы Пушкинскую и Суворова в улицы Бандеры и Петлюры
Швеция передала Турции осужденного за участие в Рабочей партии Курдистана
Украина запретит жителям приграничных областей пересекать границы с Россией
МВД сообщило об обнаружении схрона ВСУ с минами в Херсонской области
Психолог раскрыла способ грустить правильно
Литва вернула Украине отремонтированную военную технику
Российский разведчик рассказал о сдаче заблокированных в танках солдат ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.