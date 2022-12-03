Россиянка сообщила о втором за полгода избиении ее ребенка полицейскими

Мать побитого полицейскими ребенка из Волгограда рассказала, что полиция вновь избила его

Нина Костина, мать побитого полицейскими ребенка из Волгограда, рассказала, что полиция вновь избила ее сына, А. — второй раз за полгода. Об этом она сообщила изданию V1.ru.

По словам женщины, инцидент произошел еще 3 ноября. Она рассказала, что отправила сына к подруге забрать кухонную утварь, после чего ребенок пропал и не отвечал на ее звонки. Младший брат 14-летнего подростка сообщил матери, что видел, как А. с применением грубой физической силы заталкивали в машину.

«После этого задержания (...) в 7-й больнице поставили предварительный диагноз: закрытую травму органов и ушиб мягких тканей», — рассказала мать потерпевшего.

Она связывает избиение полицейскими с тем, что он похож на мужчину, которого разыскивает полиция, и которого подозревают в совершении краж.

«Полицейские настаивали, что Саша — это другой человек, подозреваемый в краже. Нам называли его имя и фамилию, говорили, что мой сын тот, кто им нужен. Как выяснилось позднее, тот человек, которого хотели задержать, действительно живет в том подъезде, куда хотел зайти мой сын», — рассказала она.

В пресс-службе региональной полиции изданию подтвердили факт применения силы к несовершеннолетнему. При этом ранее полицейские уже наносили ребенку побои — тогда подростка приняли за закладчика. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против двух оперативников отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Волгограду.