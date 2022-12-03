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06:51, 3 декабря 2022Спорт

Стали известены новые подробности состояния госпитализированного Пеле

Reuters: в больнице у Пеле диагностировали респираторную инфекцию

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Стали известны новые подробности состояния трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле после госпитализации. Об этом сообщает Reuters.

«Медицинская бригада диагностировала респираторную инфекцию, которую лечат антибиотиками. Пациент остается в общей палате, состояние стабильное с общим улучшением», — говорится в заявлении больницы Альберта Эйнштейна, где находится экс-футболист.

Ранее в пятницу, 2 декабря, Пеле выложил в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фото зданий в Катаре, на фасадах которых размещены его снимки с пожеланиями здоровья, и поблагодарил всех за поддержку. «Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом», — написал он.

30 ноября сообщалось, что Пеле госпитализировали с общим отеком тела. У бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и замечена спутанность сознания.

Пеле трижды одерживал победу на чемпионатах мира в составе сборной Бразилии — в 1958, 1962 и 1970 годах. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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