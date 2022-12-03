Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Олег Знарок ушел с поста главного тренера казанского «Ак Барса» по собственному желанию

Олег Знарок покинул пост главного тренера казанского «Ак Барс». Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Отмечается, что российский специалист ушел по собственному желанию. Клуб принял его отставку.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Бабенко.

Знарок пришел в «Ак Барс» 1 июля, до этого он тренировал московский «Спартак». Также специалист работал тренером-консультантом в штабе сборной России.

В качестве тренера Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина. Дважды он завоевывал титул вместе со столичным «Динамо», один раз, будучи у руля петербургского СКА.